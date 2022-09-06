Лондон, 6 сентября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Песню Mad World («Безумный мир») громко включили протестующие во время выступления британского премьер-министра Лиз Трасс у резиденции 6 сентября, сообщает GB News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Англичанка. Трасс

Также недовольные её приходом к власти дудели в воздушный рог. Трасс это не остановило.

Её первая речь в качестве главы правительства посвящалась планам на будущее, обещаниям решить энергетические и финансовые проблемы жителей страны.

Трасс сказала, что Британия «переживёт бурю», поскольку она подготовила многомиллиардный пакет, чтобы помочь британцам справиться с растущими ценами на энергию.

«Наша жизненно важная миссия — обеспечить возможности и процветание для всех людей и будущих поколений», — сказала Трасс, добавив, что «полна решимости».