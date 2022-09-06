Вашингтон, 6 сентября 2022, 22:40 — REGNUM США окажут помощь своим европейским союзникам в вопросе их обеспечения газом, заявила 6 сентября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По её словам, в связи с остановкой газопровода «Северный поток», Европа столкнётся с нехваткой газа к зиме.
«Нехватка газа в Европе к зиме будет восполнена, поэтому у нас есть с чем поработать», — заявила Жан-Пьер.
По этому вопросу, добавила она, США находятся в тесном контакте с европейскими странами.
Напомним, в странах Европы продолжается энергетический кризис и рост тарифов на электроэнергию и отопление.
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