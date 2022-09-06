Оттава, , 22:31 — REGNUM Канадский певец Джастин Бибер объявил об отмене мирового концертного тура. Об этом пишет онлайн-таблоид TMZ.

Джастин Бибер Цитата из видеоинтервью

«После выступлений я начал чувствовать себя истощённым. Тогда я понял, что нужно поставить в приоритет своё здоровье. Поэтому я делаю перерыв от туров. У меня будет всё хорошо. Мне нужно время, чтобы отдохнуть и чувствовать себя лучше», — заявил Бибер. В то же время музыкант не уточнил, когда именно планирует возобновить выступления.

Напомним, в июне 2022 года у Джастина Бибера диагностировали синдром Рамсея-Ханта, вследствие чего музыкант приостановил концертную деятельность. В августе 2022 года Бибер дал первое выступление после восстановления.

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