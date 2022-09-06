Екатеринбург, , 22:24 — REGNUM В Свердловской области поисковый отряд «Лиза Алерт» за август получил 128 заявок на поиски пропавших людей. Об этом говорится на его странице в соцсети.

Пропавший

91 человека нашли живым. Ещё девять были обнаружены погибшими. В семи случаях в поисках отказали, четверым заявителям помогли найти родственников, а информацию по одному случаю направили в программу «Жди меня».

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 2 сентября пропали 11-месячная девочка и её мать. В ходе поисков их нашли.