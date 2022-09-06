Сараево, 6 сентября, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик оценил тот факт, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал с визитом в Боснию и Герцеговину с пакетом помощи, не обставленной дополнительными политическими условиями. Об этом Додик заявил 6 сентября, после встречи с турецким лидером в Сараево.

Официальное интернет-представительство президента России Милорад Додик

«Этому примеру могли бы последовать и многие другие политики, особенно западные, которые сюда приезжают, чтобы прочитать нам лекцию о том, как нужно организовать наше общество. В основном после этого они оставляют за собой беспорядок, который мы потом должны устранять годами», — процитировал телеканал РТС слова Додика.

Додик особенно выделил позицию Реджепа Эрдогана поводу того, что Босния и Герцеговина должна сама решать внутриполитические вопросы, без вмешательства извне.

Лидер сербов в БиГ добавил, что во время встречи с президентом Турции обсуждались разные экономические вопросы. Додик поблагодарил Эрдогана за то, что тот помог приобрести турецкие удобрения для боснийского сельского хозяйства.

Напомним, что во время визита в Сараево Эрдоган выступил против внесения изменений в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины верховным представителем международного сообщества в БиГ.