Минск, 6 сентября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Белоруссия может «выставить счëт полякам». Есть и правовая перспектива для подобного разбирательства. Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил председатель общества «Знание» Вадим Гигин.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Гигин отметил, что, требуя репарации от Германии, польское руководство забывает о том ущербе, который Польша нанесла Белоруссии в межвоенный период.

«Германия, по крайней мере нынешнее правительство, покаялась в преступлениях нацистов. А правящие круги Польши вне зависимости от того, консерваторы они или либералы, покаялись в преступлениях Пилсудского? Да они памятники ему ставят, он у них национальный герой», — сказал Гигин.

Он напомнил, что приближается 17 сентября, День народного единства — праздник в честь воссоединения в 1939 году Западной и Восточной Белоруссии.

«Я считаю, что вполне разумно нам — историкам и политикам — начать процесс, по крайней мере на уровне общественных слушаний (мы будем обращаться и в наш парламент), чтобы мы подсчитали, какой ущерб был нанесен [Западной] Белоруссии польским господством, — заявил глава общества «Знание».

По его мнению, Польша искусственно замораживала развитие Западной Белоруссии, выкачивала сельскохозяйственные ресурсы, занижала оплату работникам, закрывала православные церкви или передавала их под костëлы, уничтожала белорусские школы и газеты, а также создала концлагерь в Березе-Картузской.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский 1 сентября заявил, что Польша потребует от Германии репарации в размере 1,3 трлн евро за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. В Германии на это ответили, что вопрос репарационных требований Варшавы к Берлину за преступления национал-социалистов во время Второй мировой войны считают исчерпанным.