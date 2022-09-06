Москва, , 22:25 — REGNUM Предложения организовать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС несерьёзны, заявил 6 сентября постпред России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Как только из района Запорожской АЭС уйдут российские военные, там сразу же появятся вооруженные формирования киевского режима, пояснил он.

«Это несерьезно. Если будет проведена демилитаризация этого, то [ВСУ] немедленно займет. Мы защищаем, обеспечиваем безопасность станции. На станции нет [военной] техники, есть только физическое присутствие тех, кто охраняет станцию», — сказал Василий Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, «демилитаризации» запорожской АЭС добиваются Киев и США.

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