Москва, 6 сентября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Предложения организовать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС несерьёзны, заявил 6 сентября постпред России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Как только из района Запорожской АЭС уйдут российские военные, там сразу же появятся вооруженные формирования киевского режима, пояснил он.

«Это несерьезно. Если будет проведена демилитаризация этого, то [ВСУ] немедленно займет. Мы защищаем, обеспечиваем безопасность станции. На станции нет [военной] техники, есть только физическое присутствие тех, кто охраняет станцию», — сказал Василий Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, «демилитаризации» запорожской АЭС добиваются Киев и США.