Брест, Белоруссия, , 23:00 — REGNUM В Бресте вынесли приговор в отношении двух 16-летних и одной 17-летней девушек, которых обвинили в злостном хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба белорусской прокуратуры.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Им назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев каждой без направления в исправительное учреждение открытого типа. При таком виде наказания девушки могут жить у себя дома, а конкретные условия (сколько раз отмечаться, во сколько быть дома и т.д.) определяет уголовно-исполнительная инспекция.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно материалам дела 4 мая 2022 года в общежитии учебного заведения три девушки напали на 17-летнюю учащуюся, избили еë, затем стали унижать и снимать это на видео. Запись потом распространили в социальной сети. После этого девушка в состоянии истерики попыталась вскрыть себе вены.