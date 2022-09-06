Минск, 6 сентября, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Данные о смертности в Белоруссии последний раз обновлялись более чем два года назад. Более свежие цифры по этому показателю в Белстате до сих пор не посчитали. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Так совпало, что публиковать статистику смертности перестали в период пандемии коронавируса.

В Белстате сообщили, что информация по рождаемости и смертности не посчитана до сих пор.

«Ещё данных нет. Пока мы не можем сказать, когда их можно ожидать. Как только [они будут готовы], информация сразу появится на сайте, — ответили журналистам в Белстате.

Как сообщалоИА REGNUM, Белстат не публикует данные о рождаемости и смертности в Белоруссии с мая 2020 года. То есть самые свежие данные по этим показателям общественности известны только за 2019 год. Летом 2020 года из статистики ООН следовало, что в Белоруссии смертность по итогам первого полугодия побила пятилетний рекорд.