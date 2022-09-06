Владивосток, 6 сентября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России ожидает в ближайшее время получить первые два арктических газовоза для проекта «Арктик СПГ-2». Об этом заявил Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга РФ в рамках Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

Neftegaz.ru Арктик СПГ — 2

Следите за развитием событий в трансляции: «VII Восточный экономический форум–2022: трансляция»

«Те суда, которые необходимы для применения и использования в условиях Арктики — это прежде всего арктические газовозы. Их строительство началось и первые два мы ожидаем к сдаче в ближайшее время вместе с коллегами из «Звезды» (судостроительный комплекс — прим. ИА REGNUM)», — отметил Евтухов.

Ранее вице-премьер РоссииАлександр Новакпровёл встречу с исполнительным директором компании «Мицуи» Мотоясу Нодзаки. Стороны обсудили вопросы делового двустороннего сотрудничества России и Японии в сфере энергетики, а также вопросы, связанные с продолжением работы компании на территории РФ. В центре внимания было дальнейшее развитие совместных проектов по добыче и переработке газа на Сахалине, в частности в рамках СРП «Сахалин-2», а также по проектам «Арктик СПГ-2» и «Ямал СПГ».

Читайте также: Новак и глава «Мицуи» обсудили развитие проекта «Сахалин-2»

Как сообщало ИА REGNUM, «на полях» VII Восточного экономического форума на судостроительном комплексе «Звезда» состоялась торжественная церемония имянаречения двух нефтеналивных танкеров типа «Афрамакс». Суда получили названия «Океанский проспект» и «Академик Губкин».

Читайте также: На ВЭФ дали имена двум танкерам типа «Афрамакс»