Бишкек, , 22:11 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, предписывающий проводить Национальный день чистоты два раза в году — каждую третью субботу сентября и каждую третью субботу апреля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уборка

В рамках акции будут проходить массовые субботники и мероприятия по продвижению современной системы обращения с отходами, раздельного сбора и переработки мусора и экологичного образа жизни.

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Президент отметил, недостаточную обеспеченность услугами по сбору и вывозу бытовых отходов в городах и сёлах Киргизии, неудовлетворительное состояние инфраструктуры и несоответствие существующих полигонов бытовых отходов требованиям санитарных и экологических норм.

По его словам, отходы превращаются в проблему, представляющую угрозу экологической безопасности и здоровью жителей республики и населяющих её животных.

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Жапаров поручил чиновникам на местах организовать мероприятия по уборке бытовых отходов на территориях городов и сельских населенных пунктов для обеспечения надлежащего санитарного состояния и порядка.

Также глава государства распорядился об усилении Министерством природных ресурсов работы по повышению экологической культуры населения и организации широкомасштабной пропагандистской деятельности, посвящённой профилактике правонарушений в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обращения с бытовыми отходами.

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