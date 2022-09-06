Херсон, Бывш. УССР, , 22:05 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима произвели ракетный обстрел Херсонской области, который спровоцировал пожар на угольной базе в городе Голая Пристань на берегу Днепра. Об этом сообщила сегодня, 6 сентября, пресс-секретарь местной администрации Глория Неделякова.

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По словам Неделяковой, на угольном складе людей не было — никто не пострадал.