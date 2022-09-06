Бухарест, 6 сентября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Группа депутатов парламента Румынии сорвала выступление румынского министра энергетики Вирджила Попеску в высшем законодательном органе страны. Об этом 6 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Конфликт возник из-за того, что Попеску нарушил парламентскую церемонию, и расположился в кресле своего заместителя вместо того, чтобы сесть на собственное место.

При этом в парламенте рассматривался вопрос о выделении Румынии дополнительных средств на энергетическую безопасность. Согласно другой информации, министр вступил в «прямой конфликт» в зале заседаний со своими непосредственными оппонентами.

В итоге десятки народных депутатов освистали Попеску, после чего министр был вынужден покинуть здание парламента.

Напомним, выступление главы энергетического ведомства Румынии в парламенте касалось возможности возобновления поставок природного газа из России на румынскую территорию.