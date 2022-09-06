Екатеринбург, 6 сентября, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга в ближайшее время подпишет 29-летнего экс-защитника казанского «Рубина» Силвие Бегича. Об этом 6 сентября сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Алексей Колчин ИА REGNUM Команда Урал

По информации источника, состав «Урала» также пополнит белорусский защитник солигорского «Шахтера» Егор Филипенко.

В прошлом сезоне Силвие Бегич, выступая за «Рубин» и самарские «Крылья Советов» на правах аренды, сыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил шесть желтых и одну красную карточки.

За «Рубин» Бегич выступал с 1 июля 2019 года после перехода из «Оренбурга» за 1,2 миллиона евро.