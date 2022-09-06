Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Япония встревожена усилением военно-политического взаимодействия России и Китая, сообщает 6 сентября американское издание The National Interest.

Маскот в Японии 根川孝太郎

Обозреватель издания Крис Осборн отмечает, что особенно сильно Токио забеспокоился по поводу участия Китая в многонациональных военных учениях «Восток-2022» под руководством России.

«Растущее российско-китайское военное сотрудничество и обучение вызывают особую озабоченность у Японии, учитывая ее близость к России и Китаю», — отмечает Осборн.

По его утверждению, в рамках этой обеспокоенности Япония выработала новую военную доктрину «Оборона Японии 2022», предполагающую комплексную модернизацию Вооруженных сил, закупку американского вооружения и углубление военного сотрудничества с США.

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