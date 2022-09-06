Дортмунд, Германия, 6 сентября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. 6 сентября дортмундская «Боруссия» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 разгромила датский «Копенгаген». Основное время встречи, проходившей в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилось со счетом 3:0.

«Боруссия» (Дортмунд)

Забитыми мячами в составе «шмелей» отметились Марко Ройс (35’ Юлиан Бранд), Рафаэл Геррейру (42’ Джованни Рейна) и Джуд Беллингем (83’ Джованни Рейна). На 89-й минуте матча главный арбитр Франсуа Летексье после просмотра видеоповтора отменил гол полузащитника «Копенгагена» Расмуса Фалька.

Статистика матча («Боруссия»/ «Копенгаген»)

Удары 15/7

Удары в створ 4/2

Владение 62%/38%

Угловые 4/5

Нарушения 9/8

Составы команд:

«Боруссия»: Майер, Шлоттербек, Геррейру (Роте, 86’), Менье, Зюле, Озкан (Джан, 66’), Азар (Рейна, 23’), Брандт, Беллингем, Ройс (Вульф, 86’), Модест (Мукоко, 67’).

«Копенгаген»: Райан, Дикс (Кристенсен, 81’), Вавро, Хочолава (Бойлесен, 81’), Кристансен, Классен, Зека (Соренсен, 72’), Дарами (Харальдссон, 60’), Лерагер, Фальк, Корнелиус.