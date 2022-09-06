Загреб, , 21:53 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» проиграл свой первый матч в Лиге чемпионов загребскому «Динамо». Основное время встречи, проходившей в Загребе (Хорватия) на стадионе «Максимир», завершилось со счетом 1:0.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Единственный мяч на 13-й минуте встречи забил 29-летний нападающий сборной Хорватии по футболу Мислав Оршич после передачи Бруно Петковича. Желтые карточки получили Мейсон Маунт, Калиду Кулибали, Томас Тухель и Мартин Батурина.

Составы команд:

«Динамо»: Ливакович, Мохарамми (Лауритсен, 76’), Ристовски, Любичич, Шутало, Перич, Адеми, Иванушеч, Мишич, Петкович (Дрмич, 90’), Оршич (Шпикич, 77’).

«Челси»: Кепа, Чилуэлл (Кукурелья, 71’), Кулибали, Фофана, Аспиликуэта (Зиеш, 46’), Джеймс, Ковачич (Жоржиньо, 59’), Маунт, Хаверц, Стерлинг (Пулишич, 75’), Обамеянг (Броя, 59’).

«Динамо», одержав первую победу в группе E и набрав три очка, поднялось на первую позицию. «Челси» без очков опустился на последнее место.