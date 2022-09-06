Ирбит, Свердловская область, 6 сентября, 2022, 21:52 — ИА Регнум. В Ирбитском районе Свердловской области три человека подозреваются в избиении женщины до смерти. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Sledcom.ru Следственный комитет

Тело гражданки 1973 года рождения 5 сентября обнаружил её сожитель, когда вернулся домой. Под подозрение попали две женщины и мужчина. По предварительным данным, они заподозрили её в краже из магазина одного из задержанных.

Старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга добавил, что ведомство возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и будет добиваться ареста подозреваемых. Им грозит до 15 лет колонии.