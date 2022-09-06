Берлин, , 21:50 — REGNUM Американская актриса Сэди Синк («Очень странные дела») присоединится к актёрскому составу фильма Berlin Nobody. Об этом пишет Deadline.

Сэди Синк в роли Макс Цитата из т/с «Очень странные дела»

По данным источника, Синк сыграет дочь главного героя. Съёмки картины стартовали на днях в Берлине (Германия).

Напомним, Berlin Nobody расскажет об американском психологе, который вынужден спасать собственную дочь от злоумышленников в Берлине. Продюсером триллера выступит Ридли Скотт («Гладиатор»), а главную роль в нём исполнит Эрик Бана («Троя»).

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