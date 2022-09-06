Севилья, Испания, , 21:50 — REGNUM Норвежский центрфорвард «Манчестер Сити» включен в стартовый состав команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23. Встреча пройдет в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты главного судьи — Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный арбитр — Марко Гуида.

Стартовые составы команд:

«Севилья»: Яссин Буну, Неманья Гудель, Танги Ньянзу Куасси, Хосе Анхель Кармона, Иван Ракитич, Хесус Навас, Томас Делейни, Маркос Акунья, Алекс Теллес, Иско, Алехандро Торрес.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Серхио Гомес, Родриго Эрнандес, Кевин де Брёйне, Джек Грилиш, Филип Фоден, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд.

В текущем сезоне 22-летний Холанд принял участие в шести турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился 10-ю забитыми мячами и одной результативной передачей.