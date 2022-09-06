Сыктывкар, 6 сентября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации погиб ефрейтор, разведчик-снайпер из Удорского района Коми Александр Власенков. Об этом сообщает администрация района.

vk.com Александр Власенков из Коми погиб в ходе спецоперации

«Он не боялся брать на себя ответственность за других, всегда готов был прийти на помощь. И понятие патриотизма было для него не просто словом», — говорится в сообщении.

Александр Власенков успешно занимался рукопашным боем, входил в состав сборной команды России. Имел титул чемпиона мира по рукопашному бою.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном госпитале скончался участник СВО из Коми.