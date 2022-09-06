Зальцбург, Австрия, , 21:42 — REGNUM 6 сентября итальянский футбольный клуб «Милан» в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с австрийским «Ред Булл Зальцбургом».

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Встреча пройдет в Вальс-Зиценхайме на стадионе «Ред Булл Арена», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Матч обслужит сербская бригада арбитров во главе со Срданом Йовановичем. Ассистенты главного судьи — Урош Стойкович и Милан Михайлович.

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Зальцбург»: Филипп Кен, Андреас Ульмер, Умар Соле, Максимилиан Вебер, Амар Дедич, Николас Капальдо, Дийон Камери, Николас Зайвальд, Мауритс Кьергор, Фернандо, Ноа Окафор.

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Алексис Салемакерс, Шарль де Кетеларе, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.