Глазго, Великобритания, , 21:39 — REGNUM 6 сентября в Глазго на стадионе «Селтик Парк» футбольный клуб «Селтик» в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Селтик»: Джо Харт, Грег Тейлор, Мориц Йенц, Камерон Картер-Викерс, Йосип Юранович, Мэтт О’райли, Рэо Хататэ, Каллум Макгрегор, Георгиос Якумакис, Лиэль Абада, Жоао Филипе.

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Карим Бензема, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор.

В текущем сезоне лидер «Реала» и форвард сборной Франции по футболу Карим Бензема принял участие в пяти матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.