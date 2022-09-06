Париж, 6 сентября, 2022, 21:35 — ИА Регнум. 6 сентября в Париже на стадионе «Парк де Пренс» футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 сыграет с туринским «Ювентусом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

На матч назначена английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Преснел Кимпембе, Серхио Рамос, Маркиньос, Ашраф Хакими, Марко Верратти, Витинья, Нуну Мендеш, Неймар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси.

«Ювентус»: Маттиа Перин, Глейсон Бремер, Данило, Леонардо Бонуччи, Фабио Миретти, Адриен Рабьо, Леандро Паредес, Душан Влахович, Аркадиуш Милик.