Екатеринбург, , 21:31 — REGNUM Свердловский облсуд утвердил приговор троим гражданам, которые расправились с мужчиной из-за девичьей «шутки». Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщина-соучастница преступления уедет в колонию общего режима. Ей предстоит отбыть 10 лет и 1 месяц. Её подельники-мужчины получили соответственно 15 и 19 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году эта троица приехала к мужчине после того, как его оговорили две девочки, заявившие, что гражданин якобы трогал их. Они его избили и изнасиловали. Мужчина умер. После этого девочки признались, что пошутили.