Луганск, , 21:37 — REGNUM О больших потерях ВСУ при освобождении от них города Лисичанска (ЛНР) в ходе спецоперации (в начале июля) сообщили 6 сентября в пресс-службе Росгвардии.

Бандеровцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что росгвардейцы нашли в Лисичанске на оставленных позициях ВСУ рапорт одного из командиров подразделения бандеровской армии Александра Коваленко. Стало ясно, что бандеровцы в ходе боёв под Северодонецком и Лисичанском понесли большие потери.

Отмечается, что, согласно документу, ВСУ оставили Лисичанск из-за слабой подготовки обороны, не обеспечивающей защиты личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск.

Также причиной оставления ВСУ своих позиций названо «неэффективное управление» бандеровского командования и «критически низкое морально-психологическое состояние личного состава».

Ведомство резюмирует, что такие вот шаблонные рапорты «могли готовиться командирами ВСУ различного тактического звена заблаговременно с целью оправдания неэффективности своих решений, которые привели к невыполнению поставленных боевых задач».

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