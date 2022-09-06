Дамаск, , 21:26 — REGNUM Подразделения ПВО Сирии отражают воздушный удар по району аэропорта Алеппо, сообщает 6 сентября телеканал Аl-Ikhbariya.

Алеппо до войны travelask.ru

По утверждению канала, в воздушном пространстве над аэропортом сирийские ПВО сбили несколько ракет, прилетевших со стороны Израиля.

«Силы ПВО сбили несколько ракет после израильской агрессии в отношении аэропорта Алеппо», — заявил корреспондент телеканала.

Напомним, 1 сентября группа истребителей F-16 ВВС Израиля нанесла удары по территории аэропортов в Дамаске и Алеппо.

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