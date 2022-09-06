Архангельск, , 21:18 — REGNUM В Архангельской области на подготовку к отопительному сезону направили 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Котельные МУП «Теплоэнерго»

«Средства были направлены на строительство, капитальный ремонт и модернизацию объектов, приобретение топлива для предприятий ЖКХ, формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов», — сообщили в ведомстве.

Для реализации неотложных мероприятий и качественной подготовки к предстоящему отопительному периоду из резервного фонда правительства Архангельской области бюджетам муниципальных образований также выделено 34,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске отопительный сезон стартовал с окраин.