Архангельск, 6 сентября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. В Архангельской области на подготовку к отопительному сезону направили 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

МУП «Теплоэнерго» Котельные

«Средства были направлены на строительство, капитальный ремонт и модернизацию объектов, приобретение топлива для предприятий ЖКХ, формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов», — сообщили в ведомстве.

Для реализации неотложных мероприятий и качественной подготовки к предстоящему отопительному периоду из резервного фонда правительства Архангельской области бюджетам муниципальных образований также выделено 34,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске отопительный сезон стартовал с окраин.