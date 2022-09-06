Лондон, 6 сентября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе снизилась почти на 4% по итогам торгов во вторник, 6 сентября. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

К закрытию торгов стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF снизилась на 3,9% и составила $2444,6 за тысячу кубометров.

При этом ранее в течение дня цена на газ снижалась более чем на 12% и на минимуме достигала $2219,3 за тысячу кубометров.