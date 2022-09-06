Берлин, , 21:14 — REGNUM Обновлённую версию фильма «Ворон» будут снимать сразу в двух странах. Об этом 6 сентября сообщило издание The Hollywood Reporter.

Билл Скарсгард в фильме «Варвар» Кадр из трейлера

По данным источника, основной съёмочный процесс организуют на территории студии Penzing Studios, расположенной недалеко от Мюнхена (Германия). Однако некоторые выездные съёмки будут проходить в самом Мюнхене, а также за пределами Германии — в Праге (Чехия).

Напомним, премьера ремейка «Ворона» намечена на 2023 год. Постановщиком картины выступит Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а главного героя сыграет Билл Скарсгард, известный по роли Пеннивайза в дилогии «Оно».

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