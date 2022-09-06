Берлин, 6 сентября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Обновлённую версию фильма «Ворон» будут снимать сразу в двух странах. Об этом 6 сентября сообщило издание The Hollywood Reporter.

Кадр из трейлера Билл Скарсгард в фильме «Варвар»

По данным источника, основной съёмочный процесс организуют на территории студии Penzing Studios, расположенной недалеко от Мюнхена (Германия). Однако некоторые выездные съёмки будут проходить в самом Мюнхене, а также за пределами Германии — в Праге (Чехия).

Напомним, премьера ремейка «Ворона» намечена на 2023 год. Постановщиком картины выступит Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а главного героя сыграет Билл Скарсгард, известный по роли Пеннивайза в дилогии «Оно».