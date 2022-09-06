Бишкек, , 21:07 — REGNUM Правительство Киргизии подписало с консорциумом частных компаний соглашение о строительстве завода, способного производить до 1,5 млн тонн цемента в год. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции республики 6 сентября.

Цемент geralt

Инвестор обещает вложить в этот проект за $150 млн (9 млрд 135 млн рублей).

Предприятие планирую возвести на территории Ново-Покровского сельского округа, расположенного неподалёку от столицы Киргизии.

Напомним, что цементная промышленность Киргизии представлена шестью частными заводами, суммарная проектная мощность которых составляет 2,91 млн тонн цемента в год. Один из заводов приостановил производство и был законсервирован.