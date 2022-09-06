Бердянск, Бывш. УССР, , 21:08 — REGNUM Информация о кончине коменданта города Бердянска Артёма Бардина не подтвердилась, написал 6 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Страхов Андрей Александрович. В госпитале. 1941

Владимир Рогов «Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается».

Он отметил, что Бардин жив, при этом комендант остался без ног в результате взрыва. Кроме того, у него большая кровопотеря. Врачи продолжают бороться за жизнь Бардина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бардин получил тяжёлые ранения в результате покушения, которое организовали бандеровцы в центре Бердянска.

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