Дамаск, 6 сентября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Международный аэропорт в сирийском городе Алеппо подвергся обстрелу со стороны Израиля. Об этом сегодня, 6 сентября, сирийское государственное телевидение.

Цитадель Алеппо

Ранее сегодня сирийское СМИ сообщили, что в небе над Алеппо гремят взрывы. Предположительно, работали системы ПВО.

Теперь сообщается, что удары были нанесены по международному аэропорту Алеппо.

Стоит отметить, что Израиль с определенной периодичностью наносит удары по объектам на территории Сирии.