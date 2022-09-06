Архангельск, , 20:59 — REGNUM Командир Беломорской военно-морской базы Северного флота РФ контр-адмирал Олег Зверев сравнил специальную военную операцию с уничтожением опухоли.

Спецоперация России Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что происходит сейчас на Донбассе […] я считаю, не может продолжаться длительное время. Это будет купировано, локализовано и уничтожено, как опухоль, которая мешает всем нормально существовать и в Европе, и во всем мире», — заявил Зверев архангельским бойцам, отправившимся в зону проведения спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ряды батальона «Архангельский», выполняющего задачи в зоне проведения спецоперации, пополнили 30 человек.