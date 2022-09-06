Минск, , 21:03 — REGNUM Арестованный в Белоруссии на 14 суток иерей Владислав Богомольников впитал в себя взгляды, совершенно чуждые Русской Православной Церкви. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября рассказал эксперт по церковно-общественным процессам Дмитрий Куницкий.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Помимо прочего, в 2020 году Богомольников устроил демонстративную революцию — «литию» по трагически погибшему защитнику БЧБ-символики Роману Бондаренко , а потом дал поручительство за задержанного революционного лидера Игоря Лосика — убежденного нациста-русофоба, сторонника бандеровцев и администратора радикального интернет-ресурса «Белоруссия головного мозга» Дмитрий Куницкий

«Сложно сказать, как православный священник мог до такого дойти, но перед Церковью стоит очень непростая задача по перевоспитанию служителей алтаря, которые, заблуждаясь в политических делах, едва ли смогут окормлять паству в значительно более высоких и сложных духовных вопросах», — заявил Куницкий.

Эксперт отметил, что в белорусском государстве и обществе с конца 2000-х годов происходили очень противоречивые и даже болезнетворные процессы, связанные с самосознанием населения. Западничество и местечковый национализм из традиционной для себя среды прозападной оппозиции, католического Костела и протестантских сект стал проникать в среду своих оппонентов — в руководство Белоруссии и православную церковь, находя там идейно слабых людей, подверженных соблазнам прозападной идеологии. События 2020 года в значительной степени вскрыли эти язвы.

Как сообщало ИА REGNUM, православный священник Владислав Богомольников получил 14 суток ареста. Богомольников — клирик прихода храма Богоявления Минска, заведующий Церковно-историческим музеем Белорусской Православной Церкви, член Епархиального суда Минской епархии. Священник неоднократно демонстрировал поддержку оппозиционеров, пытавшихся совершить госпереворот в Белоруссии в 2020 году.