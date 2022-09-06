Нью-Йорк, США, , 20:55 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш считает, что власти США обязаны выдать визы российской делегации, которая должна принять участие в Генеральной Ассамблее. Об этом сообщает пресс-служба офиса генсека ООН сегодня, 6 сентября.

Антониу Гутерреш Palácio do Planalto

Напомним, что ранее сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что вопрос с визами для членов российской делегации на сессии Генеральной Ассамблеи ООН до сих пор остается нерешенным. Москва требует от властей США резко ускорить выдачу виз для российской делегации. ГА ООН начнется 20 сентября по 26 сентября.

До сих пор власти США не выдали российской делегации ни одной визы.