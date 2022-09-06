Нью-Йорк, США, 6 сентября, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш считает, что власти США обязаны выдать визы российской делегации, которая должна принять участие в Генеральной Ассамблее. Об этом сообщает пресс-служба офиса генсека ООН сегодня, 6 сентября.

Palácio do Planalto Антониу Гутерреш

Напомним, что ранее сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что вопрос с визами для членов российской делегации на сессии Генеральной Ассамблеи ООН до сих пор остается нерешенным. Москва требует от властей США резко ускорить выдачу виз для российской делегации. ГА ООН пройдёт с 20 сентября по 26 сентября.

До сих пор власти США не выдали российской делегации ни одной визы.