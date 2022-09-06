Москва, , 20:50 — REGNUM Попытки Евросоюза заместить российский газ на своем рынке приведут к негативным для входящих в него стран последствиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил экономист Василий Колташов.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, поставки «голубого топлива» из других стран будут обходиться Европейскому союзу (ЕС) существенно дороже. Это подорвет саму основу европейской промышленности, которая долгие годы процветала за счет дешевых и доступных энергоресурсов из России.

«Сейчас страны Евросоюза хвастаются тем, что они заполнили свои газовые хранилища на 80-90%. Между тем этот газ в хранилищах составляет лишь часть от необходимых объемов газа для потребления зимой. В результате российский газ все равно будет нужен. Попытка найти альтернативу российскому газу приведет к тому, что этого газа будет катастрофически нахватать. И за этот газ придется переплачивать. Высокие цены на газ будут созданы усилиями Европейского союза как-то навредить России. При этом будет утеряно важнейшее преимущество промышленных предприятий Евросоюза — это опора на относительно дешевые энергоресурсы. Потому что и рабочая сила, и недвижимость, и транспорт в ЕС являются дорогими. И это для ЕС будет являться проблемой», — сказал Колташов.

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