Уфа, , 20:56 — REGNUM Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» создан и работает в 58 территориальных образованиях Башкирии. Об этом 6 сентября сообщил заместитель премьер-министра правительства региона Ирек Сагитов на рабочем совещании в правительстве региона.

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«Подсистема видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» создана и функционирует в 58 территориальных образованиях республики. По состоянию на 1 сентября на балансе муниципалитетов республики находится 3748 камер видеонаблюдения, в том числе с 3705 камер видеонаблюдения изображение выводится в дежурные части органов внутренних дел МВД России и ЕДДС (98,8%)», — приводит пресс-служба его слова.

Чиновник отметил, что за минувший месяц в Башкирии было восстановлено функционирование 38 камер, выведено в отделы МВД 99 камер видеонаблюдения.

Отмечается, что сейчас в Башкирии идёт процесс поставки оборудования для видеонаблюдения еще в десяти муниципальных образованиях, это позволит охватить системой весь регион.