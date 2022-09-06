Энергодар, Украина, 6 сентября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима после обнародования доклада МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС не менее пята раз обстреляли город Энергодар и освобождённую часть Запорожской области, сообщил 6 сентября глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире канала «Соловьев Live».

Запорожская АЭС

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По его словам, обстрелы из американских 155-мм гаубиц М777 нацелены на электроподстанцию, снабжающую город электричеством.

«Два часа назад они опубликовали, и за это время уже пять ударов было нанесено из американской гаубицы М777. Палят по всему городу, по всему жилому сектору. Наносят удары непосредственно по подстанции «Луч», которая питает весь город. Но пока на данный момент ситуация контролируемая, но аварийные службы в боевой готовности находятся», — сказал Волга.

Сообщений о пострадавших от обстрела пока не поступало.

Напомним, в докладе МАГАТЭ по итогам посещения Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре, не указано, кто обстреливает станцию, но выражена идея о том, что надо «принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий».