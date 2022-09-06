Москва, , 20:43 — REGNUM Популярный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) в ближайшее время не собирается выпускать новые пластинки. Об этом музыкант рассказал в рамках интернет-шоу Main Event Podcast.

Баста Кадр из интервью для RTVI

«Это тяжеловато всё. Пока интереснее выпускать синглы, потому что есть возможность избегать стилистических рамок. Альбом — это целостная конструкция, а в сингле можно каждый раз экспериментировать из крайности в крайность», — признался Баста. При этом рэпер анонсировал выход новых проектов от Ноггано и Gorilla Zippo, записанных на принадлежащем ему лейбле Gazgolder, а также релиз собственного трека.

Напомним, последний студийный альбом Басты под названием «Баста 40» вышел в 2020 году. Пластинка стала шестым полноформатным проектом в дискографии артиста.

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