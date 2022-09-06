Вашингтон, , 20:42 — REGNUM России было направлено уведомление о том, что Пентагон завтра, 7 сентября, проведёт учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщил 6 сентября журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III в шахте

Испытание проведёт Командование глобального удара ВВС США на американской военной базе Ванденберг в штате Калифорния. Ракета не оснащена боезарядом, уточнил Райдер, напомнив о предыдущем учебном пуске, состоявшемся в середине прошлого месяца.

Конкретно это испытание американцы проводят для проверки и подтверждения «эффективности и готовности» ракеты, сказал Райдер. Кроме того, испытаниями Minuteman III США продемонстрируют другим странам боевую готовность своих ядерных сил.

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