Алма-Ата, Казахстан, , 20:49 — REGNUM Политзаключённый Ермек Тайчибеков, осужденный в Казахстане за пророссийские взгляды, объявил голодовку после того, как его избили и подвергли пыткам тюремщики. Об этом 6 сентября сообщили источники ИА REGNUM в Казахстане.

Ермек Тайчибеков Страница Ермека Тайчибекова во «ВКонтакте»

Поводом для издевательств стал снятый Тайчибековым и опубликованный в соцсетях видеоматериал, на котором видны последствия одного из многочисленных случаев массовых избиений заключённых сотрудниками лагеря строгого режима 155/8, расположенного в Алматинской области.

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На кадрах, снятых на мобильный телефон, видны последствия очередного «штурма» бараков с осуждёнными: разбросанные вещи, перевёрнутые тумбы и кровати, лужи крови на полу.

Источник сообщил, что «стало известно о том, что в результате зверств, учиненных администрацией тюрьмы, 12 человек получили увечья различной степени тяжести, в том числе переломы рук и ног».

«Чтобы скрыть факты пыток и избиений, Ермека Тайчибекова и других пострадавших заключённых поместили в карцер, где они не могут получить необходимую медицинскую помощь», — отметил он.

Напомним, что пророссийский блогер и предприниматель Ермек Тайчибеков был приговорён судьей Аэузовского суда города Алма-Аты Дианой Джузбаевой к 11 годам тюремного заключения после интервью одному из российских изданий.

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