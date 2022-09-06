Уфа, , 20:51 — REGNUM 40 случаев незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых было выявлено в 2022 году в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщил первый заместитель министра природопользования и экологии региона Ильдар Гарифуллин на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию в государственном собрании региона.

Бесконтрольная добыча песка у пос. Ушаково Андрей Выползов © ИА REGNUM

Он сообщил, что в текущем году в Башкирии к административной ответственности за незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых были привлечены 27 виновных лиц на общую сумму 616 тысяч рублей.

«В правоохранительные органы направлено пять материалов по фактам незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых в Иглинском, Караидельском, Чекмагушевском и Кармаскалинском районах республики», — приводит пресс-служба его слова.

Чиновник также напомнил, что в прошлом году в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел был направлен 21 материал по фактам незаконной добычи таких ископаемых в Белорецком, Кугарчинском, Федоровском, Уфимском, Стерлитамакском, Мелеузовском, Нуримановском, Куюргазинском районах и городе Уфе.

Отмечается, что регулярные меры, направленные на пресечение случаев самовольного пользования недрами, а также планомерная работа с лицензиатами привели к постепенному снижению количества нарушений.