Вена, , 20:36 — REGNUM Россия ожидает от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси более конкретного разъяснения его предложения об организации защитной зоны на Запорожской АЭС, заявил 6 сентября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Заседание МАГАТЭ IAEA Imagebank

Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

По его словам, в докладе Гросси большое внимание уделено обстрелам атомной станции.

«В этой связи Гросси выдвинул идею создания зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Однако Гросси не конкретизировал эту идею, сказал только, что готов к консультациям по этому поводу», — отметил Ульянов.

Он пояснил, что дальнейшие действия всех сторон возможны только после разъяснения идеи МАГАТЭ.

Напомним, 6 сентября глава МАГАТЭ обнародовал доклад о ситуации за ЗАЭС, которую постоянно обстреливают вооруженные формирования Киева.

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