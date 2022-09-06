Ростов-на-Дону, 6 сентября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. 26-летний центральный полузащитник «Ростова» и национальной сборной Норвегии по футболу Матиас Норманн стал игроком «Динамо». Об этом 6 сентября сообщили на официальном сайте московского клуба.

Fc-rostov.ru Матиас Норманн

По информации источника, аренда рассчитана на один сезон до конца июня 2023 года. Также аренда предусматривает опцию выкупа.

В прошлом сезоне Матиас Норманн, выступая за «Норвич Сити» на правах аренды, принял участие в 23 матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также норвежец получил шесть желтых карточек.

За «Ростов» Норманн выступает с 28 января 2019 года после перехода из «Брайтона» за 1,7 миллиона евро.