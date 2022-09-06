Москва, , 20:23 — REGNUM Со временем вся торговля между странами на территории Евразии перейдет с доллара на местные валюты. Об этом 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя решение перевести оплату поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом особо значимую роль в этих торговых отношениях будут играть три валюты: рубли, юани и рупии.

«В результате мы можем ожидать, что со временем вся евразийская торговля перейдет в национальные валюты, либо в рубли, юани, индийские рупии. То есть западные валюты будут исключены из евразийской торговли. Это то, к чему мы придем несомненно», — сказал Колташов.

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